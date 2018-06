Ankara (AFP) In der Türkei hat der Mord an einer jungen Frau zu wütenden Protesten geführt. Auf dem Taksim-Platz in Istanbul versammelten sich am Samstag mehrere hundert Frauen, die unter anderem den Rücktritt von Familienministerin Aysenur Islam forderten. Am Freitag hatte die Polizei die Leiche der 20-jährigen Özgecan Aslan in einem Flussbett im Süden der Türkei gefunden. Sie war vermisst worden, seit sie am Mittwoch auf dem Weg nach Hause in einen Kleinbus gestiegen war, wie die Zeitung "Hürriyet" berichtete.

