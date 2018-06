Kopenhagen (AFP) Die tödlichen Anschläge auf eine Diskussionsveranstaltung und eine Synagoge in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen sind nach Erkenntnissen der Polizei offenbar von ein und demselben Täter verübt worden. Bei dem Täter handele es sich offenbar um den Mann, der in der Nacht von Polizisten erschossen wurde, erklärte die Polizei am Sonntagmorgen. Darauf deuteten Bilder aus Überwachungsvideos.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.