Donezk (AFP) Trotz einiger Zwischenfälle hat die Waffenruhe in der Ostukraine am Sonntag zunächst weitgehend gehalten. Kurz nach Inkrafttreten der Feuerpause um Mitternacht (Samstag, 23.00 Uhr MEZ) wurden zwei Menschen bei einem mutmaßlichen Separatistenangriff in der Region Lugansk getötet, doch seit 03.00 Uhr hörten die Kämpfe nach Angaben der ukrainischen Behörden nahezu an der gesamten Front auf. Nur noch vereinzelt wurden Schießereien gemeldet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.