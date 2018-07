Donezk (AFP) Die Waffenruhe in der Ostukraine ist am Sonntag weitgehend eingehalten worden, doch aus dem seit Wochen heftig umkämpften Bahnknotenpunkt Debalzewe wurde weiter Artilleriefeuer gemeldet. Dies teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Nachmittag mit. Die Rebellen hätten die Beobachter allerdings am Zugang zu dem Ort gehindert, der von den Separatisten praktisch eingekreist ist.

