Hamburg (dpa) - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz hat in seinem Heimatstadtteil Altona-Altstadt gewählt. Er kam am Vormittag Hand in Hand mit seiner Frau, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Britta Ernst, in sein Wahllokal, um seine zehn Stimmen binnen weniger Minuten abzugeben. Es sei ja auch nicht schwer gewesen, sagte er: "Es kann sich jeder vorstellen, was ich gewählt habe. Ich habe einfach nur die Kreuze bei der SPD gemacht." Er habe das Gefühl, dass die SPD gut abschneiden werde. Meinungsforscher sagten der SPD zuletzt bis zu 47 Prozent bei der Bürgerschaftswahl voraus.

