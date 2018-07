Heerenveen (SID) - Die deutschen Eisschnellläufer Nico Ihle (Chemnitz) und Samuel Schwarz (Berlin) haben bei der Einzelstrecken-WM in Heerenveen über 500 m enttäuscht und eine Medaille klar verfehlt. Die besten deutschen Sprinter riefen in beiden Durchgängen am Sonntag ihr gewohntes Leistungsvermögen nicht ab und verpassten die Top Ten.

Ihle, der zweimal ungewohnt schlecht startete, belegte nach Läufen in 35,343 sowie 35,421 Sekunden mit 70,764 Punkten den 13. Rang. Für Schwarz reichte es mit 71,302 Punkten (35,804/35,498) nur zum 21. Rang. Der 31-Jährige schob sich aber noch an Nico Ihles Bruder Denny vorbei, der mit 71,361 Zählern (35,744/35,617) auf dem 22. Platz landete.

"Deshalb fährt man nicht hierher. Durch die Vorergebnisse gab es eine gewisse Euphorie, doch die Wirklichkeit holt dich dann ein", sagte Ihles Trainer Klaus Ebert. Schwarz ergänzte: "Wir können nicht zufrieden sein. Wir haben es zur WM nicht gepackt."

Die nach den starken Saisonleistungen mit Medaillenhoffnungen gestarteten deutschen Sprinter blieben in der niederländischen Eisschnelllauf-Hochburg damit ohne Podestplatzierung. Am Samstag hatte es für Ihle und Schwarz zum siebten sowie neunten Rang über 1000 m gereicht. Das Duo will nun bei der Sprint-WM in Astana/Kasachstan (28. Februar bis 1. März) erneut angreifen.

Gold über 500 m ging an Pawel Kulischnikow aus Russland (68,931), der im ersten Durchgang mit persönlicher Bestzeit von 34,348 Sekunden vorgelegt hatte. Zweiter wurde der niederländische Olympiasieger Michel Mulder (69,622) vor Laurent Dubreuil aus Kanada (69,694).