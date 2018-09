Vikersund (SID) - Der Norweger Anders Fannemel hat beim Skiflug-Weltcup in Vikersund den erst einen Tag alten Weltrekord noch einmal verbessert. Der 23-Jährige flog auf der größten Schanze der Welt im ersten Durchgang auf sensationelle 251,5 Meter und sprang damit 1,5 m weiter als der Slowene Peter Prevc einen Tag zuvor.

Fannemel führt mit 217,3 Punkten knapp vor Weltmeister Severin Freund (215,0), der auf starke 237,5 m kam. In der Qualifikation hatte Freund mit 238,5 m sogar einen deutschen Rekord aufgestellt. Dritter ist Andreas Stjernen (Norwegen) mit 199,4 Zählern.

Glänzend im Rennen liegt auch Markus Eisenbichler (Siegsdorf) auf dem fünften Rang, Marinus Kraus (Oberaudorf) und Michael Neumayer (Oberstdorf) folgen auf den Plätzen neun und elf. Stephan Leyhe (Willingen) erreichte als 23. ebenfalls den zweiten Durchgang. Pius Paschke (Kiefersfelden) schied dagegen aus.

Der Russe Dimitri Wassiliew war am Sonntag in der Qualifikation sogar auf 254 m gesegelt, ein Sturz verhinderte jedoch den Eintrag in die Geschichtsbücher.