Paris (AFP) Frankreich hat mit Ägypten Verträge zum Verkauf von 24 Kampfflugzeuge vom Typ Rafale sowie einer Fregatte unterzeichnet. Im Beisein des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und des französischen Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian unterzeichnete der Chef des französischen Rüstungskonzerns Dassault Aviation, Eric Trappier, am Montag im Präsidentenpalast in Kairo den Rüstungsdeal von 5,2 Milliarden Euro. Wenige Stunden zuvor hatte die ägyptische Luftwaffe Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im benachbarten Libyen bombardiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.