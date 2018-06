Kopenhagen (AFP) Das Simon-Wiesenthal-Center fürchtet nach den Anschlägen in Paris und nun in Kopenhagen eine europaweite judenfeindliche "Epidemie". Als Reaktion auf die tödlichen Schüsse auf eine Synagoge in der dänischen Hauptstadt in der Nacht zum Sonntag forderte die jüdische Nichtregierungsorganisation am Montag eine europäische Konferenz gegen Antisemitismus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.