Budapest (dpa) - Etwas mehr als 1000 Menschen haben in Budapest gegen den Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin demonstriert. Unter dem Motto "Putin njet! - Europa ja!" zogen die Teilnehmer am Abend vom Ostbahnhof zum Westbahnhof. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte die Protestbewegung Human-Plattform. Putin wird morgen zu einem Kurzbesuch in Budapest erwartet. Im Mittelpunkt der Gespräche mit seinem Gastgeber, dem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban, stehen Energiefragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.