Kairo (AFP) Nach der mutmaßlichen Enthauptung von 21 koptischen Christen durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat Ägypten erstmals Stellungen des IS in Libyen bombardiert. Kampfflugzeuge hätten Stützpunkte und Waffendepots der Extremisten bombardiert, teilte die ägyptische Armee am Montag mit. Der libysche Luftwaffenkommandeur Sakr al-Dscharuschi sagte, es seien mindestens 50 Menschen bei den Angriffen im östlichen Derna getötet worden.

