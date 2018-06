Passau (AFP) Nach der kurzfristigen Absage des Braunschweiger Karnevalszugs wegen Hinweisen auf einen Terroranschlag hat der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach dazu aufgerufen, an den Feierlichkeiten anderswo festzuhalten. "In dem Moment, in dem wir unser Leben ändern, haben die Terroristen gewonnen, weil wir uns ihrem Druck beugen", sagte er der "Passauer Neuen Presse" vom Montag. Das geschehe dann aus Angst, und Angst sei "kein guter Ratgeber".

