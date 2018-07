Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat sich besorgt über die ungeachtet des geltenden Waffenstillstands anhaltenden Kämpfe in der Ukraine geäußert. Dies betreffe besonders den seit Wochen heftig umkämpften Ort Debalzewe, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Seibert rief die prorussischen Separatisten auf, OSZE-Beobachtern einen sicheren Zugang nach Debalzewe zu gewähren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.