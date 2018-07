Berlin (AFP) Nach dem Wahldebakel für die CDU in Hamburg hat CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer die Schwäche der Schwesterpartei in einigen Bundesländern beklagt. "Wir haben im Bund und in Bayern blendende Stimmung und beste Umfragewerte", sagte Scheuer der Zeitung "Die Welt" vom Montag. In einigen Ländern müsse nun die CDU "hart an sich arbeiten, damit es wieder besser wird".

