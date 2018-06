Potsdam (AFP) Gemeinsam mit Verbündeten hat die Bundeswehr am Montag den ersten Ausbildungsgang für kurdische Peschmerga unter ihrem neuen Mandat im Nordirak gestartet. An der vierwöchigen infanteristischen Ausbildung nehmen zunächst 120 Peschmerga-Kämpfer teil, wie ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Potsdam der Nachrichtenagentur AFP sagte. Erst am Sonntag wurde demnach mit einer Zeremonie das Trainingscamp in der Kurdenmetropole Erbil eingeweiht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.