Brüssel (AFP) Nach Griechenlands erneuter Ablehnung einer Verlängerung seines Hilfsprogramms gibt die Eurogruppe dem pleitebedrohten Land eine letzte Frist: "Wir können diese Woche nutzen, aber das ist es dann auch so ziemlich", sagte der Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem nach dem Abbruch der Verhandlungen am Montagabend in Brüssel. Seinen Vorschlag zu einer "technischen Verlängerung" des Programms hatte Athen zuvor als "unannehmbar" zurückgewiesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.