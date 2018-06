Brüssel (AFP) Die Eurogruppe gibt Griechenland bis zum Ende der Woche Zeit, um eine Verlängerung seines Hilfsprogramms zu beantragen. "Ich denke, wir können diese Woche nutzen, aber das ist es dann auch so ziemlich", sagte Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem am Montag in Brüssel. Ein weiteres Eurogruppen-Treffen könnte demnach am Freitag stattfinden, nachdem die Verhandlungen Griechenlands mit den 18 andere Euro-Ländern am Montag erneut gescheitert waren.

