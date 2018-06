Brüssel (AFP) Das Treffen der Finanzminister der Eurozone zum Schuldenstreit mit Griechenland ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem setzte am Montagabend eine Pressekonferenz an, nachdem die Regierung in Athen laut Verhandlungskreisen einen Vorschlag zur Lösung des Konflikts als "unannehmbar" zurückgewiesen hatte. Die neue griechische Regierung will eine Lockerung der bisherigen Spar- und Reformauflagen erreichen, die mit den internationalen Gläubigern vereinbart worden waren.

