Frankfurt/Main (AFP) Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Deutsche Bahn setzen ihre Tarifverhandlungen am Mittwoch wie geplant fort. Die EVG werde an ihrem Kurs festhalten und, so lange es "Fortschritte am Verhandlungstisch" gebe, nicht zu Streiks aufrufen, erklärte Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba am Montag in Frankfurt am Main. Die EVG fordert für ihre rund 100.000 bei der Bahn beschäftigten Mitglieder sechs Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat.

