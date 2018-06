Athen (AFP) Im Streit um die griechischen Schulden hat die neue Regierung in Athen den jüngsten Vorschlag der Eurogruppe nach Angaben aus Verhandlungskreisen abgelehnt. Der Vorschlag sei "absurd", sagte am Montagabend ein Regierungsvertreter in Athen. "Unter diesen Umständen wird es heute keine Einigung geben", fügte er mit Blick auf das in Brüssel stattfindende Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel hinzu.

