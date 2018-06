Stuttgart (AFP) Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz muss in Deutschland und China insgesamt rund 150.000 Pkw zurückrufen. In Deutschland seien etwa 22.000 Fahrzeuge der Modelle CLS und E-Klasse betroffen, in China etwa 127.000 sagte ein Mercedes-Sprecher am Montag in Stuttgart. Betroffene Kunden würden angeschrieben. Noch ist demnach nicht klar, ob Fahrzeuge in weiteren Ländern in die Werkstätten zurückbeordert werden müssen.

