Braunschweig (AFP) Nach der Absage des Braunschweiger Karnevalsumzugs wegen Hinweisen auf einen möglichen Anschlag hat die dortige Polizei noch keine weiteren konkreten Maßnahmen ergriffen. Es gebe in dem von der Staatsanwaltschaft eingeleiteten Ermittlungsverfahren bislang weder Festnahmen noch Durchsuchungen, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage. Das erhöhte Polizeiaufkommen in der Innenstadt sei mittlerweile wieder beendet worden. "Bei uns ist wieder business as usual."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.