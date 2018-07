Berlin (AFP) Die SPD sieht den Erfolg von Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) bei den Bürgerschaftswahlen vom Sonntag auch als Ermutigung für die Sozialdemokraten im Bund. Es habe sich gezeigt, dass sich verlässliche Regierungsarbeit auszahle, diese "steht für die SPD an erster Stelle", sagte Parteichef Sigmar Gabriel am Montag bei einem gemeinsamen Auftritt mit Scholz in Berlin. Er räumte allerdings ein, dass die Sozialdemokraten vor allem im Süden und Osten Deutschlands stärker werden müssten.

