Brüssel (dpa) - Schicksalstage für Griechenland: Die Finanzminister der Eurostaaten suchen einen Kompromiss im Streit mit der neuen Regierung in Athen um Schulden und Sparauflagen. Vor dem Treffen der Eurogruppe heute in Brüssel sind die Erwartungen an beide Seiten hoch: Sowohl Griechenlands Regierung als auch die internationalen Geldgeber stehen unter enormen Zeitdruck, denn Ende Februar läuft das Rettungsprogramm für Athen aus. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble dämpfte vor dem Treffen die Hoffnung auf eine rasche Lösung.

