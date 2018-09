Paris (AFP) Der französische Schauspieler Louis Jourdan ist mit 93 Jahren gestorben. Wie sein Biograf Olivier Minne am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP sagte, starb Jourdan am Samstag in seinem Haus in Los Angeles eines natürlichen Todes. Der Biograf würdigte den Franzosen als den wohl letzten "french lover" von Hollywood. Er habe die französische Eleganz perfekt verkörpert.

