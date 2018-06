Saverne (AFP) Die Schändung hunderter jüdischer Gräber in Ostfrankreich ist offenbar die Tat von Jugendlichen. Wegen des Angriffs auf den jüdischen Friedhof in Sarre-Union unweit der deutschen Grenze wurden fünf Schüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahren in Polizeigewahrsam genommen, wie die Staatsanwaltschaft im elsässischen Saverne (Zabern) am Montag mitteilte. Die französische Regierung sicherte der jüdischen Bevölkerung erneut ihren Schutz zu.

