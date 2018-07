Nyon (SID) - Das Frauen-Finale der Champions League wird im kommenden Jahr im Stadio Città del Tricolore in Reggio Emilia ausgetragen. Das gab die Europäische Fußball-Union UEFA am Montag bekannt. Die Arena, Heimspielstätte von Sassuolo Calcio und AC Reggiana, fasst 21.500 Zuschauer.

Das Endspiel findet am 26. Mai 2016 und somit zwei Tage nach dem Männer-Finale im rund 150 km entfernten San-Siro-Stadion in Mailand statt.

Das diesjährige Frauen-Finale wird wegen der WM in Kanada (6. Juni bis 5. Juli) bereits am 14. Mai im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ausgetragen, die Männer bestreiten ihr Endspiel im Olympiastadion erst am 6. Juni.