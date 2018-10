Conakry (AFP) Die drei am schlimmsten von der Ebola-Epidemie betroffenen westafrikanischen Staaten wollen das Virus bis Mitte April ausmerzen. Die Präsidenten der Länder Guinea, Liberia und Sierra Leone veröffentlichten am Sonntag nach einem gemeinsamen Gipfel in Guineas Hauptstadt Conakry eine entsprechende gemeinsame Erklärung. Darin vereinbarten sie das Ziel, "in den kommenden 60 Tagen" die Zahl der Ebola-Neuinfektionen auf Null zu senken. Die internationale Gemeinschaft baten sie in ihrer Erklärung um die nötige Hilfe, um dies zu erreichen.

