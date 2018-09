Tokio (AFP) Die Bürger der japanischen Hauptstadt Tokio haben im vergangenen Jahr 3,34 Milliarden Yen (knapp 25 Millionen Euro) an gefundenem Bargeld an die Behörden zurückgegeben. Die Polizei veröffentlichte die Jahresbilanz am Montag und erklärte, rund drei Viertel des Geldes hätten später an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden können. In einem Fall gab ein ehrlicher Finder demnach sogar eine Sporttasche mit umgerechnet fast 136.000 Euro in bar bei der nächsten Polizeistation ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.