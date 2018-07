Tokio (AFP) Die japanische Wirtschaft hat sich in den vergangenen Monaten aus der Rezession befreit. Im letzten Quartal des Jahres 2014 wuchs das Bruttoinlandsprodukt um 0,6 Prozent, wie die Regierung in Tokio am Montag mit Verweis auf vorläufige Zahlen mitteilte. Das Wirtschaftswachstum fiel damit zwischen Oktober und Dezember zwar geringer aus als von Experten erwartet. In den beiden vorangegangenen Quartalen war die drittgrößte Weltwirtschaft jedoch noch geschrumpft.

