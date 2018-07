Tripolis (dpa) - Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat haben ein Video veröffentlicht, das die Tötung von 21 christlichen Kopten aus Ägypten in Libyen zeigen soll. Der fünfminütige Film wurde am Abend im Internet verbreitet. Erstmals richtet sich der IS damit direkt an Christen. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi kündigte in einer Fernsehansprache eine "angemessene Reaktion" an. Zugleich ordnete er eine siebentägige Staatstrauer an. Die koptische Kirche in Ägypten forderte, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.

