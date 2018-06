Tripolis (AFP) Die international nicht anerkannten Machthaber in Tripolis haben die ägyptischen Luftangriffe auf IS-Stellungen in Libyen als "Aggression" kritisiert. Mit den Angriffen des Nachbarlandes sei die nationale Souveränität Libyens verletzt worden, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung des Nationalen Generalkongresses. Zugleich wurde die Enthauptung von 21 ägyptischen Kopten durch IS-Kämpfer als "krimineller Akt" verurteilt.

