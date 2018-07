Quetta (AFP) Pakistanische Sicherheitskräfte haben den mutmaßlichen Urheber eines Anschlags auf eine Moschee getötet, bei dem Ende Januar mehr als 60 Menschen getötet wurden. Usman Saifullah Kurd sei nach langer Fahndung am Sonntag in einem Restaurant in der Stadt Quetta gestellt und in einem Schusswechsel getötet worden, sagte der Innenminister der Provinz Baluchistan, Akbar Hussain Durrani, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Nach seinen Angaben war Kurd ein ranghoher Befehlshaber der sunnitschen Islamistengruppe Lashkar-e-Jhangvi.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.