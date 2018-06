Madrid (SID) - Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) geht davon aus, seine Karriere Ende 2016 zu beenden. "So wie ich es jetzt sehe, bleiben mir noch dieses und das nächste Jahr", sagte der 32-jährige Spanier der Zeitung "El Mundo". Er wolle auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn zurücktreten, so Contador, dessen Vertrag bei Tinkoff-Saxo bis Ende 2015 gültig ist. Für welches Team er 2016 antritt, ist noch unklar.

Seinen Rücktritt definitiv bestätigen wollte der überführte Doping-Sünder Contador aber nicht. "Es können viele Dinge passieren. Man stelle sich vor, ich stürze bei der Tour 2016 und scheide aus. Dann möchte ich so nicht Abschied nehmen", sagte der Madrilene. Am Mittwoch startet er bei der Andalusien-Rundfahrt (18. bis 22. Februar) in die Saison.