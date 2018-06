St. Petersburg (AFP) Ein Angestellter des berühmten Eremitage-Museums in St. Petersburg soll mehrere wertvolle Lithografien, Manuskripte und Bücher aus dem 17. bis 19. Jahrhundert gestohlen haben. Wie der russische Inlandsgeheimdienst FSB am Montag mitteilte, wurde der Mitarbeiter der Museumsbibliothek bereits am Freitag festgenommen. Bei dem Verdächtigen, einem Bekannten sowie bei Antiquaren in St. Petersburg wurden demnach mehrere der vermissten Werke wiedergefunden. Dem Angestellten drohen nun bis zu sechs Jahre Haft. Dass die Objekte fehlten, wurde laut FSB bei einer Inspektion der Bibliothek im Januar festgestellt.

