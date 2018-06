Paris (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef François Hollande haben sich "besorgt" über die anhaltende Gewalt im Osten der Ukraine gezeigt. Die drei Politiker hätten bei einem Telefongespräch ihre Sorge über die anhaltenden Kämpfe am Bahnknotenpunkt Debalzewe geäußert, teilte die französische Präsidentschaft in Paris am Montagabend mit. Sie forderten "freien Zugang für die Beobachter" der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), um die Einhaltung der Waffenruhe zu überprüfen.

