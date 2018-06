Washington (AFP) Die USA organisieren diese Woche eine Konferenz zum Kampf gegen den Extremismus in der Welt. US-Präsident Barack Obama lade zu dem dreitägigen Expertentreffen ein, das am Dienstag beginnen solle, sagten US-Regierungsvertreter am Montag in Washington. Obama werde am Mittwoch und Donnerstag zu den versammelten Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sprechen. Bei dem Treffen solle über Maßnahmen gegen Radikalisierung, die Rekrutierung von Kämpfern und Aufrufe zur Gewalt gesprochen werden.

