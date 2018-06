Berlin (AFP) Der CSU-Wirtschaftspolitiker Hans Michelbach hat einen sofortigen Stopp aller Zahlungen der Europäischen Union an Griechenland gefordert. "Die EU-Gelder müssen als Sicherheit für die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen Griechenlands an seine europäischen Partner zurückgehalten werden", forderte der Obmann der Unions-Fraktion im Bundestagsfinanzauschuss Montagabend in Berlin nach dem Abbruch der Verhandlungen mit der griechischen Regierung. "Das griechische Njet muss Konsequenzen haben", erklärte der CSU-Mann.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.