Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat von der griechischen Regierung eine klare Aussage verlangt, ob sie das Ende Februar auslaufende Hilfsprogramm noch verlängern will. "Die entscheidende Frage ist und bleibt, dass Griechenland sich entscheiden muss, will es eigentlich dieses Programm oder will es das nicht", sagte Schäuble nach einem Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel. "Niemand der Kollegen hat bisher verstanden, was Griechenland am Ende wirklich will."

