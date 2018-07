Rom (SID) - Weltmeister Miroslav Klose hat sich beim italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom das Recht auf ein weiteres Vertragsjahr erspielt. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag des WM-Rekordtorschützen besitzt nach dessen 20. Saisoneinsatz automatisch Gültigkeit bis 2016 - Klose kann nun selbst entscheiden, ob er ihn erfüllt.

Seinen 20. Saisoneinsatz verbuchte Klose am Sonntag beim 1:0 gegen Udinese Calcio, der 37-Jährige spielte von Beginn an und holte den Elfmeter zum Siegtor heraus. Laut der Tageszeitung Corriere della Sera erwägt der Weltmeister einen Wechsel in die USA.