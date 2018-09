Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen Titelverteidiger Real Madrid Jan Kirchhoff und Joel Matip einsetzen. Die beiden Defensivspieler, die am Montag nicht mit der Mannschaft trainierten, sind wieder fit. "Der eine oder andere hatte ein kleines Problem, aber sie sind wieder dabei", sagte Trainer Roberto Di Matteo am Dienstag.

Dagegen steht Torhüter Fabian Giefer noch nicht wieder zur Verfügung. Der Ex-Düsseldorfer hatte sich vor zwei Wochen eine Adduktorenzerrung zugezogen. "Die Reha läuft gut, aber er braucht noch ein bisschen Zeit", sagte Di Matteo. Somit steht auch gegen den Champions-League-Sieger der 19-jährige Timon Wellenreuther zwischen den Pfosten.

Trainer Roberto Di Matteo muss gegen die Königlichen sechs weitere Spieler ersetzen: Stammtorhüter Ralf Fährmann (Kreuzbandzerrung) sowie die Feldspieler Leon Goretzka (Aufbautraining nach mehrfachem Muskelbündelriss), Julian Draxler (Reha nach Sehnenriss), Sead Kolasinac (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Jefferson Farfan (Reha nach Knorpelschaden) und Chinedu Obasi (Reha nach Schienbein-Operation).