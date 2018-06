Hamburg (SID) - Trainer Joe Zinnbauer vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat das 0:8-Debakel bei Bayern München abgehakt. "Bayern ist jetzt vorbei. Es zählt nur noch das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach", sagte der 44-Jährige am Dienstag: "Das Spiel war schwer zu verdauen. Aber wir müssen natürlich so schnell wie möglich die Köpfe heben."

Am Samstag hatten die Hanseaten in München die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte kassiert und stehen vor dem Duell gegen den Tabellendritten aus dem Rheinland am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) unter Druck. "Wir müssen schauen, dass wir alles besser machen", sagte Zinnbauer, der seiner Mannschaft eine ausführliche Videoanalyse der Rekordpleite erspart.

Für das Spiel gegen Gladbach hofft der HSV-Trainer auf eine Rückkehr der zuletzt angeschlagenen Cléber, Dennis Diekmeier und Valon Behrami.