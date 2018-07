Wiesbaden (dpa) - Hotels und Gaststätten haben im vergangenen Jahr in Deutschland höhere Umsätze erzielt als 2013. Die Betriebe hatten rund 3,2 Prozent mehr Geld in den Kassen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete.

Zieht man die Preissteigerung davon ab, blieb den Hotels und Gaststätten immerhin noch 1,0 Prozent mehr Erlös. Das war der höchste Zuwachs seit 2011 (real +2,3 Prozent, nominal + 3,9 Prozent). Besonders große Steigerungen gab es 2014 bei den Caterern, deren Umsätze nominal um 5,2 Prozent kletterten.

Mitteilung Destatis