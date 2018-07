Kopenhagen (dpa) - Nach den Anschlägen von Kopenhagen haben am Abend in der dänischen Hauptstadt Zehntausende Menschen gegen Terrorismus protestiert. Die Veranstalter sprachen von rund 40 000 Teilnehmern, die sich zu einer Gedenkfeier für die beiden Opfer in der Nähe des ersten Tatortes versammelt hatten. Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt sagte, ein Angriff auf die Juden sei ein Angriff auf ganz Dänemark. Ein 22-Jähriger hatte am Wochenende zwei Menschen getötet und fünf verletzt. Kurz darauf hatte die Polizei den arabischstämmigen Mann erschossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.