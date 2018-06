München (dpa) - Der Dienst HD+, über den per Satellit Programme von Privatsendern in HD-Auflösung empfangen werden können, hat die Kundenzahl im vergangenen Jahr um 17 Prozent gesteigert.

HD+ hatte Ende 2014 gut 1,65 Millionen zahlende Kunden, wie die Tochter des Satellitenbetreibers Astra mitteilte. Zudem seien 1,4 Millionen weitere Haushalte in einer kostenlosen Testphase.

Damit empfängt fünf Jahre nach dem Start von HD+ etwa jeder Sechste der insgesamt rund 18 Millionen Satelliten-Haushalte in Deutschland auch das Programm der Privaten in HD-Qualität. "Diese drei Millionen aktiven Kunden sind definitiv im Rahmen dessen, was wir erwarten haben", sagte der Chef der HD Plus GmbH, Wilfried Urner, der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt einfach Leute, die haben ARD und ZDF in HD - und die Privatsender sind ihnen nicht so wichtig, dass sie bereit wären, dafür Geld zu bezahlen." Es gebe grundsätzlich eine kostenlos-Mentalität im Satelliten-Fernsehen. "Wir haben nie gesagt, wir haben die HD-isierung in 4-5 Jahren durch."

