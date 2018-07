Stockholm (AFP) Der schwedische Karikaturist Lars Vilks, der den Anschlag auf ein Kulturzentrum in Kopenhagen überlebt hat, hat den dänischen Sicherheitsbehörden Sorglosigkeit vorgeworfen. "Es gab nach dem Anschlag auf 'Charlie Hebdo' eine erhöhte Gefährdungslage, die Dänen haben dies aber nicht berücksichtigt", sagte der 68-Jährige am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Sie haben die Sicherheitsvorkehrungen am Samstag nicht verschärft." Der Attentäter sei besser ausgerüstet gewesen als die Polizei, kritisierte Vilks.

