New York (AFP) Antrag am Valentinstag: Die Popdiva Lady Gaga und der US-Schauspieler Taylor Kinney haben sich verlobt. Die 28-Jährige veröffentlichte am Montag im Bilderdienst Instagram ein Foto von einem funkelnden Ring in Herzform an ihrem Finger. "Er hat mir am Valentinstag sein Herz geschenkt, und ich habe JA gesagt!", schrieb sie dazu und teilte das Bild mit ihren 5,5 Millionen Fans auf Instagram.

