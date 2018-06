Washington (AFP) Wegen eines schweren Zugunglücks ist im östlichen US-Bundesstaat West Virginia eine ganze Ortschaft evakuiert worden. Nach Behördenangaben entgleiste am späten Montag ein mit Rohöl beladener Güterzug, Öl ergoss sich in den Kanawha-Fluss, zudem brach ein großes Feuer aus. Die Bewohner der Gegend von Powelltown Hollow wurden in Sicherheit gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.