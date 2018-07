Washington (AFP) Ein Richter in Texas hat die Einwanderungspolitik von US-Präsident Barack Obama blockiert. Wie die Zeitungen "New York Times" und "Washington Post" am Dienstag berichteten, stoppte Richter Andrew Hanen von einem Bundesgericht in Brownsville eine Exekutivanordnung Obamas, die Millionen von illegalen Immigranten vor der Abschiebung schützen soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.