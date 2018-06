New York (AFP) US-Modedesigner Tommy Hilfiger hat sich in seinen Anfangsjahren von einem bekannten Künstler inspirieren lassen: "Andy Warhol war einer meiner großen Mentoren", sagte Hilfiger der Nachrichtenagentur AFP am Rande der Modewoche in New York. "Er war ein Held, ein Freund, als ich das erste Mal nach New York zog", sagte Hilfiger, der am Montag seine neue Kollektion präsentierte. "Und ich beobachtete seine Arbeit. Ich habe gesehen, wie er die Mode, die Musik, die Unterhaltung und das Showbusiness in seine Kunst integrierte."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.